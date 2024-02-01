Депортированные Лева* и Шура «Би-2» отказались от России навсегда

Лева* Би-2 больше никогда не вернется в Россию

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

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Музыканты группы прилетели из Таиланда в аэропорт Тель-Авива.

Депортированный из Таиланда в Израиль солист группы «Би-2» Лева* (Егор Бортник) заявил, что никогда больше не вернется в Россию. Эксклюзивные кадры из аэропорта Тель-Авива, где музыкант встречал своих коллег, прилетевших 1 февраля, оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Я в России жить больше не буду, нет. Я живу сегодняшним и строю планы только творческие. Мне то, что сейчас происходит в России, абсолютно неинтересно», — заявил музыкант.

Музыканты были задержаны на Пхукете 25 января после проведения концерта без разрешения на работу. Все это время они ожидали депортации из страны. Коллектив оштрафовали и предписали покинуть Таиланд в кратчайшие сроки.

Утром 31 января в Израиль уже прибыл солист «Би-2» Лева. Артист отказался общаться с прессой до тех пор, пока его коллег не освободят.

* — признан иноагентом в России.