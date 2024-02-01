Дело по факту убийства спортсмена Мутаева возбуждено в Дагестане

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования.

Правоохранители возбудили уголовное дело после убийства в Дагестане 21-летнего бойца смешанных единоборств Мухаммада Мутаева. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия). Устанавливается лицо, причастное к преступлению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером 31 января неизвестный из огнестрельного оружия убил Мутаева. Произошло это возле жилого дома, расположенного по улице Гапцахской в Махачкале.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спортсмен Мухаммад Мутаев умер при перестрелке в Дагестане, он был учеником Абдулманапа Нурмагомедова. По предварительной информации источника, киллер ждал спортсмена в подъезде. Затем выбежал, выстрелил не менее шести раз и скрылся.