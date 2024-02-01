Более 1,1 тысячи рейсов отменили в аэропортах Германии из-за забастовок

Фото, видео: Reuters / JANA RODENBUSCH; 5-tv.ru

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Что требуют протестующие?

Массовые забастовки в аэропортах Германии. В нескольких городах авиасообщение уже полностью парализовано. Отменено свыше тысячи рейсов, в результате чего пострадали около 200 тысяч человек.

На стачку вышли сотрудники безопасности крупнейших аэропортов страны. Вылетающих пассажиров и их багаж теперь просто некому досматривать. Авиакомпании предлагают бесплатно изменить дату вылета или обменять билеты, например, на поезд.

По плану, забастовка продлится до позднего вечера. Сотрудники во главе с профсоюзом требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.

Тем временем протестуют и жители других европейских стран, в том числе французские аграрии продолжают осаду Парижа. Пока президент Эммануэль Макрон пытается снять с себя ответственность и предпочитает держаться подальше от своей страны, участники акции продолжают требовать от правительства субсидий и честной конкуренции на рынке.

Ранее 5-tv.ru писал, что протестующие фермеры заблокировали въезд в Париж грузовикам с продуктами.