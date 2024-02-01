Прилавки магазинов во Франции опустели на фоне фермерской блокады

Фото, видео: Reuters / ABDUL SABOOR; 5-tv.ru

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Полиция продолжает задерживать протестующих аграриев по всей стране.

Протесты фермеров во Франции уже привели к нехватке продуктов. В супермаркетах на севере и юге республики заканчивается хлеб, а также мясо, рыба и овощи. Аграрии на тракторах стоят на ключевых автомагистралях, полностью перекрывая возможность доставки продовольствия.

Около 80 человек задержали, когда они пытались прорваться на крупнейший рынок в пригороде Парижа. А в небольшом городе к западу от Лиона демонстранты «опустошили» грузовики с навозом и отходами прямо у местной администрации.

В Страсбурге протестуют уже и дети. На мини-тракторах и с плакатами они проехали по одной из центральных улиц.

Тем временем не только во Франции, но и в Германии начались забастовки. Там отстаивают свои права и требуют повышения зарплат сотрудники безопасности крупнейших аэропортов страны. В местных воздушных гаванях отменили уже свыше 1,1 тысячи рейсов, а пострадавшим предлагают бесплатно изменить дату вылета или обменять билеты, например, на поезд.

Ранее 5-tv.ru писал, что французские фермеры строят баррикады и жгут сено в Париже.