Эксперимент с градусом: в России начнут маркировать слабоалкогольные напитки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru

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Мера нацелена на борьбу с серым рынком.

В России проведут эксперимент по маркировке слабоалкогольных коктейлей. Речь идет о напитках крепостью до семи градусов. Как выяснили «Известия», пилотный проект, рассчитанный на год, может стартовать уже в июле.

Сейчас представитель системы маркировки «Честный знак» прорабатывает все нюансы. Введение маркировки нацелено на борьбу с серым рынком, когда под видом другой продукции коктейли реализуют в, так называемых, разливайках — торговых точках в жилых домах.

Ранее 5-tv.ru писал, что алкогольное мороженое в России будет продаваться по правилам спиртных напитков. Это, в том числе означает, что его продажа детям будет запрещена. Алкогольное мороженое раньше значилось в списке исключений, в котором перечислена пищевая продукция, содержащая спирт, но не считающаяся алкоголем.