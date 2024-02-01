Эксперимент с градусом: в России начнут маркировать слабоалкогольные напитки
В России проведут эксперимент по маркировке слабоалкогольных напитков
Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Мера нацелена на борьбу с серым рынком.
В России проведут эксперимент по маркировке слабоалкогольных коктейлей. Речь идет о напитках крепостью до семи градусов. Как выяснили «Известия», пилотный проект, рассчитанный на год, может стартовать уже в июле.
Сейчас представитель системы маркировки «Честный знак» прорабатывает все нюансы. Введение маркировки нацелено на борьбу с серым рынком, когда под видом другой продукции коктейли реализуют в, так называемых, разливайках — торговых точках в жилых домах.
Ранее 5-tv.ru писал, что алкогольное мороженое в России будет продаваться по правилам спиртных напитков. Это, в том числе означает, что его продажа детям будет запрещена. Алкогольное мороженое раньше значилось в списке исключений, в котором перечислена пищевая продукция, содержащая спирт, но не считающаяся алкоголем.