Неудачные «помощники»: какие эмодзи окажутся окажутся раздражающими в диалоге

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

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Не всегда смайлики станут «двигателем» онлайн-общения. Порой они создадут лишь негативное впечатление.

Очень многие пары начинают свое общение с социальных сетей — порой в Интернете построить диалог намного проще и комфортнее. Зачастую для «налаживания» коммуникации люди используют эмодзи, однако, как оказалось, не всегда идеограммы способны положительно повлиять на развитие отношений. Об этом газете «Известия» рассказали онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu и дейтинг-сервис Mamba.

В ходе их совместного исследования выяснилось, что мужская половина населения страны, в отличие от женской, относится к использованию смайликов положительно. Около 92% мужчин предпочитают эмодзи в диалоге, в то время как 42% женщин находят маленькие картинки раздражающими и видят в них низкую вовлеченность потенциального партнера в разговор.

Смайлики персик, баклажан, банан, брызги и кинокамера могут свести общение на нет — каждая пятая девушка постарается отшутится от идиограмм, намекающих на интим, в то время как половина мужчин поддержат такой диалог.

А эмодзи поцелуй, цветы и сердечки, наоборот, повлияют на общение положительно.

«Я бы не рекомендовала злоупотреблять использованием эмодзи, ведь это лишает диалог важного компонента — вашей личной заинтересованности в процессе. По крайней мере со стороны собеседника, который может подумать, что вы отвечаете не вдумчиво», — подчеркнула руководитель службы психологической помощи Budu Татьяна Исраелян.

Треть девушек скорее всего попросит собеседника прекратить использовать смайлики. Мужчины же воспринимают современные идеограммы как способ выразить свои эмоции и создать более теплую атмосферу общения. Каждый третий пользователь уверен, что эмодзи улучают онлайн-разговор и делают его более игривым.

Треть россиян используют маленькие пиктограммы в переписке исключительно с теми, кто им симпатичен. В основном смайлики применяются для того, чтобы выразить эмоции — около 45% мужчин и 42% женщин — и больше расположить к себе собеседника — 20% мужчин и 16% женщин.

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