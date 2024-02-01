Нигде не применялись: Виктория Нуланд анонсировала поставку Украине новых бомб

Фото, видео: © РИА Новости / Артем Житенев; 5-tv.ru

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Возникает лишь один вопрос — на какие деньги? Ведь конгресс США до сих пор не утвердил дополнительное финансирование украинского конфликта.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что скоро Украина получит новое оружие. По ее словам, прямо сейчас в зону боевых действий направляются «бомбы малого диаметра наземного базирования». Речь идет о снарядах, которые еще почти нигде не применялись.

Американские конструкторы взяли уже существующую авиационную бомбу и добавили к ней ракетный двигатель. И благодаря этому боеприпасы можно запускать теперь не только с самолетов, но также с наземных установок типа HIMARS. На накачивание киевского режима оружием уже отреагировали в посольстве России в Вашингтоне.

«Безответственные слова чиновников просто потрясают. Прозвучавшее подтверждение, что очередная партия дальнобойных боеприпасов находится в пути к линии соприкосновения, по сути, перечеркивает любые заверения Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта. Наоборот — действия администрации указывают на намерение продлить агонию киевского режима. Пусть даже это означает новые жертвы, в том числе среди гражданского населения России и Украины», — прокомментировал посол России в США Анатолий Антонов.

Примечательно, что другие официальные лица США заявляют, что в декабре прошлого года уже исчерпали средства на поддержку Украины. Перед Новым годом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Киев получил последний в 2023-м пакет военной помощи на 250 миллионов долларов.

Еще осенью 2023-го администрация Байдена направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования для оказания помощи Израилю и Украине и противодействия Китаю и России. На эти цели Белый дом просил 106 миллиардов долларов. Заявку должны утвердить обе палаты Конгресса. Республиканцы отказались поддерживать проект — они требуют, чтобы власть позаботилась о защите границ Штатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал республиканцев не голосовать за помощь Украине.