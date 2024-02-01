На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ильяса из Татарстана

Фото: 5-tv.ru

Мальчик страдает от порока сердца, его состояние резко ухудшается.

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Сегодня день добрых дел на Пятом канале! И наша помощь нужна четырехлетнему Ильясу.

Мальчик родился со сложным пороком сердца и уже перенес несколько операций. Сейчас состояние ребенка резко ухудшается.

Ему срочно требуется дорогостоящая операция. На ее оплату не хватает трех миллионов рублей — помочь можем мы с вами.

Для этого наведите камеру вашего смартфона на QR-код, который вы видите на экране или отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22.

Поход к врачу для маленького Ильяса — словно забег на длинную дистанцию. Он очень быстро устает, начинается одышка и приходится просить маму взять его на руки.

Правда, на приеме у педиатра мужественно говорит, что у него все в порядке. И лишь мама признается врачу: в последнее время у сына постоянная слабость из-за сложного врожденного порока сердца.

Диагноз врачи поставили еще во время беременности, а сразу после рождения Ильяса забрали в реанимацию. Через месяц мальчику сделали первую операцию, затем — еще и еще.

Всего их было шесть. После этого, казалось, все пришло в норму, но при новом обследовании случилось то, чего совсем не ждали.

«Во время УЗИ сердца он сознание потерял. Ему начали массаж сердца делать. Я вообще дар речи потеряла», — рассказывает Гульшат Аглиуллина, мама Ильяса.

Этот страшный момент заставил маму контролировать буквально каждый вздох Ильяса. По ночам она постоянно просыпается и проверяет — все ли с ним в порядке.

У Ильяса есть старший брат, который переживает из-за происходящего не меньше мамы. Братьям хорошо вместе — можно и подурачиться, и порисовать, и спеть что-нибудь веселое, а еще сыграть на пианино!

Ильяс очень любит проводить время во дворе. Но без коляски выходят редко — из-за постоянной одышки и слабости.

И с каждым днем состояние мальчика все хуже. Нужна сложнейшая операция на открытом сердце, чтобы поставить биологический протез, который будет работать как клапан легочной артерии.

«Когда установят данный клапан, функцию этого клапана будет выполнять сам протез. В таком случае все названные жалобы — это одышка, различная частота сердцебиения, обморочность — должны пропасть», — объясняет врач-педиатр Нафис Гильманов.

Провести операцию согласились итальянские кардиохирурги. Но это стоит очень дорого — часть нужной суммы семья уже собрала, не хватает еще трех миллионов рублей.

Без помощи неравнодушных людей не обойтись. Сейчас все деньги родителей уходят на поддержание состояния Ильяса.

Медикаменты снимают нагрузку на сердце, но время очень драгоценно — сделать операцию нужно до конца марта. Помогите сейчас — завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Ильясу, обратившись напрямую в благотворительный фонд.