Цены на яйца взяли под контроль в 17 регионах России

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

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Там поставщики и продавцы заключили специальные соглашения.

Цены на куриные яйца взяли под контроль в 17 российских регионах. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Там поставщики и продавцы заключили специальные соглашения и договорились зафиксировать максимальную стоимость или ограничить наценки. Главное условие — чтобы при формировании цены не учитывать периоды ажиотажного спроса. И кое-где подобные меры даже привели к снижению цен на яйца, отметили в ФАС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС завела дела против трех производителей яиц на Ставрополье. Они одновременно повысили цены.

По данным регулятора, с сентября по декабрь стоимость продукции выросла в полтора-два раза. ФАС подозревает компании в картельном сговоре, им грозят штрафы.

Служба уже фиксировала подобные нарушения в других регионах, в том числе в Кировской, Волгоградской, Воронежской областях и в Крыму. В настоящее время идут проверки.