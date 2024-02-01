«Я сирота»: Елена Яковлева сообщила о страшном горе в семье

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Артистка откровенно поговорила на важные для себя темы.

Популярная актриса Елена Яковлева поведала о страшном горе, которое она пережила за последние два года. О смерти родителей звезда «Интердевочки» рассказала изданию «Караван историй».

По словам знаменитости, она все еще не смогла справиться с утратой. Однако, несмотря на боль, артистка вынуждена продолжать играть на сцене и сниматься в кино. Яковлева добавила, что работа помогает ей хоть на время, но забыть об утрате.

«Я еще не пережила это. Мамы нет два года, папы — год. И только совсем недавно пришло ощущение, что я сирота. То есть сначала этого не понимаешь», — отметила звезда.

Она также поделилась, что никогда не стоит опускать руки. Даже после страшных потерь нужно найти в себе силы и продолжать жить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как живет единственный сын актрисы. Молодой человек работает барбером и полностью доволен своей судьбой.