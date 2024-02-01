Генсека НАТО Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира

Фото: Reuters / NATHAN HOWARD

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Какие «заслуги» политика увидели в Норвегии?

Бывший министр культуры Норвегии и заместитель председателя Либеральной партии Абид Раджа выдвинул генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщило издание VG.

По мнению Раджи, ни один человек за пределами Украины «не сделал для подписания мирного соглашения больше», чем Столтенберг. Благодаря генсеку НАТО, добавил политик, он гордится тем, что является норвежцем.

«За прошедший год никто не работал больше для установления мира и демократии в Европе и во всем мире, чем Йенс Столтенберг. <…> Столтенберг побывал в Турции, Великобритании, Соединенных Штатах и ряде других стран в попытке начать переговоры, которые могут остановить конфликт на Украине», — заявил Раджа.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Йенс Столтенберг призвал союзников продолжать оказывать военную помощь киевскому режиму. По его мнению, это единственный способ заключить мир.