На пороге гражданской войны: что происходит в Техасе на границе с Мексикой

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Нелегальный въезд на территорию штата теперь считается государственным преступлением.

Все рекорды популярности в соцсетях сейчас бьют ролики о том, каким государством мог бы стать штат Техас в случае отделения от США. Местные власти проигнорировали ультиматум Белого дома и решили самостоятельно бороться с наплывом сотен тысяч мигрантов со стороны Мексики. Корреспондент «Известий» Николай Мастеров передает с места событий.

«Патрулирование реки Рио-Гранде проходит пять раз в день. Сейчас на глазах нашей съемочной группы пограничники будут проверять воды Рио-Гранде», — сказал журралист.

На территории парка Шелби раньше устраивали городские мероприятия, играли в футбол и готовили техасское барбекью с друзьями. Сейчас парк заблокирован нацгвардией, вдоль линии русла реки Рио-Гранде установили грузовые контейнеры и уложили рулоны колючей проволоки.

Новый закон штата также предусматривает, что нелегальный въезд на территорию Техаса считается государственным преступлением. Власти еще на прошлой неделе арестовали мигрантов в парке Шелби — они обвинили их в уголовном нарушении границы.

Это стало первым арестом мигрантов с тех пор, как штат принялся контролировать территорию на американо-мексиканской границе.

«Я думаю, что каждому нужна помощь, но им нужно прийти и сделать это правильно. Это очень трудно. Столько людей приходит одновременно, но это нужно остановить, потому что это затрагивает многих людей. Я техасец, и поэтому буду поддерживать свои техасские корни», — сказал местный житель по имени Билл.

Кризис из-за иммигрантов на юге США грозит в любой момент перейти в гражданскую войну, в сети появились соответствующие предложения для жителей приграничной территории. Взять в руки оружие и защитить штат не только от нелегалов, но и от федеральных сил.

Колючая проволока с острыми лезвиями и прочным сердечником - это не только сдерживающий фактор, но и физический барьер. Вопреки предписанию федеральных властей, в Техасе построили заграждения протяженностью 48 километров.

У этого штата самая протяженная граница с Мексикой, так что на плечи именно местной администрации ложится наибольший груз по контролю над ситуацией. Силовики штата держат границу под охраной и отказываются выполнять распоряжение Джо Байдена.

Таможенная пограничная служба США приостановила работу двух железнодорожных мостов на границе с Мексикой для ограничения притока мигрантов. Мексиканский товарный поезд на наш глазах отправляется обратно в Мексику.

Все подробности о новом миграционном кризисе в США — в эту субботу в 00:00 в программе «Известия. Главное» на Пятом канале.