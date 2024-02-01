Карты решают за вас: почему растет спрос на услуги тарологов и астрологов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stocktake; 5-tv.ru

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Считается, что к гадалкам и экстрасенсам ходят только впечатлительные женщины. Оказывается, и среди мужчин полно мистиков, просто они это скрывают!

Повальное увлечение эзотерическими специалистами — тарологами, рунологами, мастерами рэйки, астрологами и так далее — удивительный факт современности. Казалось бы, средние века позади, а люди все еще пытаются излечиться от рака с помощью заговоров и вернуть мужа с помощью приворота.

Конечно, чем больше спрос, тем больше предложение. «Экспертов» в области разного рода магии — пруд пруди.

Статьи и передачи на эти темы набирают миллионы просмотров, проблем с клиентами мистические специалисты не знают. Даже тот, кто не верит, например в гороскопы, то и дело читает прогнозы — любопытно, что там напишут про его знак зодиака.

«Если говорить о статистике, то спрос на подобные услуги вырос аж на 480% и продолжает расти. Кто же больше и чаще обращается к подобным услугам и специалистам? Конечно, женщины. Именно они легче выходят из стагнации, именно они любознательны и непрерывно порой, упорно и настойчиво ищут выходы из своих сложных ситуаций», — рассказала клинический психолог Майя Медведева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

В основном дамы приходят к гадалкам с запросами про любовь и отношения. Им порой уже после первого свидания нужно знать, любит партнер или нет, ждать ли от него предложения руки и сердца, способен ли он на измену, какой будет свадьба и сколько родится детей.

По бизнесу, по работе, переездам, покупкам и инвестициям, конечно, вопросы тоже есть, как от мужчин, так и от женщин. Однако романы, интриги и свадьбы на первом месте.

Этот феномен Медведева объясняет взглядами на жизнь, присущими многим представительницам прекрасного пола. Девушки — парни тоже, но реже — полагают: если их отношения с партнером фундаментальны, а семья крепка, муж не посматривает «налево», пережить бытовые трудности, безденежье, конфликты и болезни будет проще.

Главным остается надежный семейный тыл. Мужчины тоже посещают астрологов и экстрасенсов, но они, как правило, оставляют это в тайне.

В их кругу посещение таких специалистов считается чем-то постыдным. Почему же огромное количество людей верит словам гадалок?

Как отмечает психолог, у каждого человека есть критическое мышление, которое отвечает за сбор информации, анализ данных, переработку информации и рациональность. И есть мистическое мышление — из-за него многие и склонны надеяться на помощь высших сил. Они обычно и в злых духов верят, и в колдовство, и в прочие ничем не доказуемые теории.

«Когда люди приходят к подобного рода специалистам, они ожидают гарантий — он от тебя никогда не уйдет, вот сюда вкладывай свои 200 тысяч и заработаешь миллион. Они хотят подстелить себе соломки и снять с себя ответственность. В этом-то собственно и заключается сложность и проблема обращения к подобным специалистам: снятие ответственности с себя, перекладывание на кого-то другого», — считает Медведева.

Нередко доверчивых адептов мистицизма берут в оборот мошенники. Они не то чтобы плохо разбираются в картах таро или созвездиях, они даже не пытаются.

Или просто стремятся заработать денег. Пройдут обучение у известного таролога, купят себе колоду — и давай предсказывать будущее.

И если такие «эксперты» просто выудят деньги, это будет еще везением. Хуже, когда аферисты намеренно запугивают своих посетителей, чтобы заработать побольше.

Выдумывают им страшные болезни — которые только они способны излечить — говорят, что изменяет муж, заверяют, что ребенок через месяц станет наркоманом. Разумеется, внушаемый человек приходит в ужас.

И соглашается на любые обряды, и с готовностью отдает все ценности и деньги, лишь бы избавиться от проклятья. Вот тут критическое мышление помогло бы, но не всегда в порыве эмоций люди способны мыслить объективно.

Им только что смерть предсказали, нужно срочно спасаться. Психолог подчеркнула, что даже при абсолютной уверенности в существовании потусторонних сил нельзя слепо верить «диагнозам» экстрасенсов.

Пора осознать, что никто не исправит вашу жизнь, кроме вас самих. И то, что в каждой сфере жизни есть специалист, решающий проблемы по-настоящему, а не по кругам на воде или картам таро.

«Призываю, ищите специалиста в той сфере, в которой у вас болит. Если стоит диагноз, если ваши проблемы — медицинского характера, пожалуйста, обращайтесь к докторам. Если у вас сложности во взаимодействии с супругом, идите к семейному психологу. Если вы не знаете, куда вам вложить деньги, чтобы получить доход, идите к финансовому консультанту. Тарологи и экстрасенсы — не панацея от всех проблем», — заключила Медведева.

Перипетии личной жизни и переживания на этот счет — золотая жила для аферистов. Женщины готовы отдать все за встречу с единственным и неповторимым.

Или за то, чтобы вернуть гулящего супруга в семью. Стоит бывшему позвонить — они записываются на сеанс.

Надо же узнать, зачем он появился на пороге, маячит ли впереди «долго и счастливо». Но никогда не стоит так спешить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, опираясь на практику экспертов по психологии отношений, почему экс-возлюбленные снова оказываются в вашей постели.