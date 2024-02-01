Начало огромной работы: в Кремле обсудили развитие новых регионов России

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За круглым столом с президентом — министры и руководители субъектов.

Кстати, сегодня Владимир Путин как раз проводил совещание по развитию российских регионов. Если говорить конкретно — как раз тех, которые недавно вернулись в состав нашей страны.

Как будто назло удивленной Европе. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин сейчас все расскажет.

На совещании в Кремле за круглым столом с президентом — министры и руководители новых регионов. Обсуждают развитие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — территорий, что уже стали самой большой стройкой страны.

«В 2030 году Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей. Для этого мы запустили комплексную программу развития наших исторических регионов. В ней почти 300 мероприятий, которые увязаны с конкретными целевыми показателями», — подчеркнул Путин.

Чтобы понять масштаб этих работ, немного цифр: за два года в новых регионах было восстановлено около 18 тысяч социальных объектов. Больницы, школы, детские сады, 183 построены с нуля.

«На регулярной основе выплачиваются пенсии, пособия, реализуются другие меры социальной поддержки, ими уже охвачено более двух миллионов человек, а к следующем году такие выплаты будут получать порядка трех миллионов граждан. Постепенно восстанавливается экономика, в том числе промышленность, индустрия, возобновили работу свыше полутора сотен предприятий машиностроения, металлургии, горной добычи, других важнейших отраслей всех этих регионов, налажена поддержка аграриев, действуют банки и магазины», — рассказал президент.

На онлайн-связи с президентом Донецк. Протезный центр открывается после масштабной модернизации.

Новое оборудование, современные корпуса. Все вместе позволит принимать в несколько раз больше пациентов, чем еще год назад.

Мариуполь не просто восстановили из руин — он стал одним из самых современных городов Новороссии. Вот Путин дает старт работе нового многопрофильного медицинского центра, работать здесь будут лучшие врачи из четырех российских регионов.

«Надеюсь, медцентр станет символом Новороссии», — отметил доктор.

«Я был, смотрел — он грандиозный, и это только первый этап. Надеюсь, и второй будет таким же. Оказывать помощь людям — нет более благородного занятия», — сказал Путин.

В Луганске людей переселяют в новый многоквартирный дом из старого аварийного. В Мелитополе модернизируют колледж — новые учебные аудитории и компьютеры, рядом открывают общежитие для студентов.

«Чтобы в студенческих комнатах все было хорошо. Чтобы среда вокруг была хорошая. Еще недавно мы восстанавливали Севастополь. А сегодня Севастополь уже помогает соседним регионам», — отметил Путин.

Для новых госпиталей, колледжей, жилищных кварталов нужны новые коммуникации, коммунальная инфраструктура. Президент утвердил программу комплексного развития и модернизации ЖКХ в новых регионах. И план строительства дорог. Рассчитаны они на пять лет вперед.

«После организации на Донбассе и Новороссии свободной экономической зоны, такой же как в Крыму и Севастополе, ее участниками стали 75 предприятий. Заявлены проекты, которые позволяют сохранить и создать более 42 тысяч рабочих мест», — рассказал Путин.

О цифрах все знает зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. Он почти каждый месяц бывает в Новороссии, инспектирует стройки в новых регионах.

«С 2024 года мы запустили программу строительства. 34 тысячи строителей. Это дает еще и работу большому количеству смежных территорий», — подчеркнул Хуснуллин.

12 тысяч километров автодорог построено там, где недавно было ни пройти ни проехать. На границах с новыми регионами открыты дополнительные пропускные пункты. И все это только начало огромной работы, уже расписанной на ближайшие семь лет.