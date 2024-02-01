Катя Лель о проблемах бывшего мужа с алкоголем: «Нашему ребенку было плохо»

Певица Лель заявила, что у ее бывшего мужа были проблемы с алкоголем

Фото: www.globallookpress.com /Anatoly Lomokhov

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Знаменитость подтвердила слухи о разводе в конце 2023 года. Вместе с Игорем Кузнецовым она прожила 18 лет.

Певица Катя Лель призналась, что одной из серьезных проблем в ее отношениях с теперь уже бывшим мужем-предпринимателем Игорем Кузнецовым было его пристрастие к спиртному. Об этом сообщает издание Газета.ру.

Артистка отметила, что не молчала о своем недовольстве: она указывала супругу на его зависимость и предлагала помощь. Но все уговоры остались безответными.

Поняв тщетность своих усилий, исполнительница отказалась от роли матери Терезы. Как рассказала Лель, в браке с Кузнецовым ее «много чего не устраивало».

Некоторые пороки благоверного действительно мешали певице жить, появлялось чувство, что и ее они разрушают изнутри. Однажды звезда приняла непростое решение выйти из окончательно испортившихся отношений. Спасать мужа и свой брак ей больше не хотелось.

«Он тоже сделал свой выбор, я много раз давала ему шанс, он не менялся. Человек должен был поменять хотя бы то, что его разрушало. Речь про алкоголь. Дочь меня поддержала, сказав, что надо делать выбор, с этим жить невозможно. Нашему ребенку было плохо», — заявила Лель.

Певица и бизнесмен познакомились на концерте Владимира Преснякова-младшего в Одессе. После трех лет романтических отношений сыграли свадьбу.

Еще через год, в 2009-м, у пары родилась дочь Эмилия. О вероятном расставании Лель и Кузнецова заговорили в прошлом году.

Помимо прочего, мужчину подозревали в многочисленных изменах, однако достоверных подтверждений этому не нашлось. Светские хроникеры писали, что супруги разъехались после 18 совместных лет.

Как выяснилось, развод состоялся в 2022-м без скандалов и громкой дележки имущества. По словам артистки, расстались они цивилизованно — обнялись и пожелали друг другу счастья.

Она также отметила, что разрыв не стал для нее «горестным событием». Примечательно, что дела у звезды с тех пор пошли в гору.

Недавно ее старый хит «Мой мармеладный» стал вирусным и известным на весь мир. Гонорары звезды увеличились в несколько раз — исполнительница зарабатывает больше, чем за все 29 лет на эстраде.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лель назвала имя продюсера, который испортил ей карьеру и обрек на забвение в течение многих лет.