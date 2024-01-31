Потеряла маму, но пошла по ее стопам: как теперь живет дочь Юлии Началовой
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
Она так и не успела проститься с родительницей.
Невероятно талантливая и стойкая Юлия Началова отметила бы 31 января свой 43-й день рождения. Но судьба распорядилась иначе: звезда стала ангелом-хранителем своей дочери Веры.
Юная девочка потеряла маму в 12 лет. Как складывается жизнь наследницы знаменитой певицы, рассказывает издание dni.ru.
Незадолго до смерти матери Вера отправилась отдыхать за границу с одноклассниками, поэтому узнала страшную новость только по приезде. Ее отец, футболист Евгений Алдонин, сообщил скорбную весть прямо в аэропорту.
Любимая дочка не успела проститься с мамой. Спустя время девочка рассказывала, что в тот момент в ее душе царила невероятная боль, скорбь и ужас потери.
Но на похоронах Вера пыталась держаться изо всех сил. Сейчас крестница Ларисы Долиной превратилась в прекрасную девушку, так похожую на маму.
Теперь ее самые близкие — это бабушка, дед и любимая собака. С семьей отца Вера также поддерживает хорошие отношения.
В ней прослеживается сила духа, полученная в наследство от певицы. Вера прокладывает путь к блестящей карьере на сцене: ее привлекает актерская деятельность, но она также хорошо поет.
Ранее 5-tv.ru показывал усыпанную цветами могилу Юлии Началовой.