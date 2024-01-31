Пока мать была в больнице: дочь Талызиной отдала мошенникам крупную сумму

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Незнакомец предложил актрисе Ксении Хаировой «заработать» денег на валютных торгах — ей не стоило соглашаться.

Актриса Ксения Хаирова, дочь народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, стада жертвой мошенников. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

Аферисты заработали на доверчивости женщины более двух миллионов рублей. На протяжении долгого времени Хаирова переводила преступникам деньги, думая, что сможет увеличить свой капитал на валютных торгах.

Ее мама в это время была в больнице. По данным источника, в конце декабря актрисе позвонил некий биржевой брокер — по крайней мере, так он представился — и предложил способ пассивного заработка.

Нужно было создать аккаунт с виртуальным кошельком на онлайн-платформе, а потом внести на счет средства. Больше месяца Хаирова пополняла кошелек.

Когда родительницу госпитализировали, она решила вернуть деньги, но ничего не вышло. Правоохранители проводят проверку.

«С 20 декабря 2023 по 26 января 2024 года 54-летняя жительница Москвы внесла на биржу денежные средства в размере 2 миллионов 203 тысяч рублей, а когда попыталась снять, выяснилось, что ей необходимо оплатить налог в размере 15% от прибыли. Женщина написала заявление о мошенничестве», — заявил источник.

Хаирова родилась в семье актрисы Талызиной и художника Леонида Непомнящего. Она выбрала профессию по примеру матери.

В 1990 году окончила ГИТИС, на первом же курсе сыграла первую роль в кино. Широкому зрителю известна по сериалам «Гадалка», «Страна ОЗ», «Опера: хроники убойного отдела», «СашаТаня» и другим. Помимо этого, артистка играет в Центральном академическом театре Российской армии.

Талызина была экстренно госпитализирована 21 января. В Театре Моссовета, где актриса служит с 1958 года, сообщили, что медики диагностировали у нее бронхит.

Больше недели народная артистка РСФСР провела в одной из столичных клиник, после чего вернулась домой и продолжила лечение амбулаторно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Талызина впервые вышла на связь с поклонниками.