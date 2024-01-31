Всех музыкантов «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Продолжение скандальной истории с участием группы.

Консул Израиля договорился с иммиграционными органами Таиланда о депортации в еврейское государство членов рок-группы «Би-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Из миграционной тюрьмы в страну на Ближнем Востоке отправятся барабанщик, два гитариста, а также клавишник и аранжировщик коллектива.

Группа «Би-2» также рассказала о происходящем в Telegram-канале. Уточняется, что музыканты направляются в Тель-Авив, а дополнительные подробности появятся 1 февраля.

Утром 31 января в Израиль уже прибыл солист «Би-2» Лева* (Егор Бортник*). Артист отказался общаться с прессой до тех пор, пока его коллег не освободят.

Музыканты были задержаны на Пхукете 25 января после проведения концерта без разрешения на работу. Все это время они ожидали депортации из страны. Коллектив оштрафовали и предписали покинуть Таиланд в кратчайшие сроки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леву «Би-2» засекли в аэропорту Бангкока.

* — признан иноагентом в России.