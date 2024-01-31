Системы ПВО уничтожили 20 украинских ракет в небе над Крымом

Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

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Повреждений авиационной техники нет, подчеркнули в Минобороны.

Дежурными средствами ПВО 17 украинских ракет уничтожены над акваторией Черного моря, а также еще три — над Крымским полуостровом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Обломки ракет упали на территорию воинской части в районе от населенного пункта Любимовка. Повреждений авиационной техники нет, подчеркнули в министерстве.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО уничтожили еще один украинский дрон над Белгородской областью.