Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

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Националисты вскоре и вовсе останутся без средств для ведения боев.

Ряд военных объектов, в том числе Харьковский тракторный завод (ХТЗ), где ремонтируют технику ВСУ, был поражен после серии ударов по Харькову в ночь на 31 января. Об этом РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ночью на 31 января в городе Харькове были поражены несколько военных целей. По сообщениям от наших товарищей из Харькова, было пять прилетов. Фиксировались попадания в районе Харьковского тракторного завода — там производится ремонт военной техники, а также складировались БК (боекомплект, боеприпасы — Прим. ред.) и ГСМ», — сказал он.

При этом было поражено здание «Укртелекома», где, по данным Лебедева, находились боевики и представители спецслужб Украины «с большими погонами». Туда также часто приезжали иностранные военные, добавил он.

После удара по этому зданию СБУ оцепило его и пару кварталов вокруг. Начался поквартирный обход с проверкой компьютерной и мобильной техники, сказал представитель подполья.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два штурмовика ВС РФ в одиночку захватили опорные пункты ВСУ.