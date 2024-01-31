Четверть века в плену: как мать заперла в комнате собственную дочь

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На что способна жестокая любовь родителей?

Дикая история произошла во Франции в семье Монье. Жуткое преступление XIX века не оставит равнодушным никого, сообщает издание utro.ru.

В 1901-м в городе Путье обнаружили анонимное письмо в полицию, в котором сообщалось о чудовищной истории женщины, которую заперли в тайной комнате дома Монье. Семейство всегда считалось образцовым, к ним съезжались на балы и пикники.

И росла у них красавица-дочь Бланш Монье. Когда девушка была молода и прекрасна, родители ей прочили богатого и успешного жениха.

Но, как по сюжету сказки, Бланш влюбилась в простого юриста, который был беден. Мать этому вовсе не обрадовалась.

Ее недовольство дошло до того, что она приказала горничной запереть непокорную дочь в домике для прислуги. Юная красавица и понятия не имела, что наказание затянется на столь долгий срок.

Еду шокированной девушке приносила горничная. Через год, когда скончался отец, мать приказала теперь передавать ей лишь крохи пищи сквозь отверстие в двери.

А выводить в туалет и ванну измученную девушку перестали вовсе. Только спустя 25 лет правда вскрылась — полицейские обнаружили в грязной комнате истощенную старуху в куче собственных отходов.

И только голубые глаза выдавали в ней пропавшую некогда первую красавицу города. Бланш смогла выжить, несмотря на чудовищные условия.

Ее мать умерла спустя 15 дней после освобождения дочери, а брата признали невиновным. Остаток жизни искалеченная судьбой женщина провела в психиатрической больнице. А ее возлюбленный умер гораздо раньше, так и не узнав, что любимую можно было спасти.

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