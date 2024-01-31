В Турции ожидают прибытия Путина 12 февраля

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Визит российского лидера в Анкару запланирован на ближайшее время, сообщают турецкие СМИ.

Глава России, главный кандидат на выборах президента страны в 2024 году Владимир Путин посетит Турцию в феврале. Об этом сообщает Al Arabiya.

Ранее ТАСС со ссылкой на помощника главы российского государства по международным делам Юрия Ушакова писал, что Путин действително может полететь в Турцию, однако точной даты визита не назвал.

По словам помощника президента, одной из ключевых тем, которую могут обсудить Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган, может быть урегулирование украинского конфликта. Ушаков также подчеркивал, что Москва готова к мирным переговорам, но Киев запретил их «сам себе».

Точная дата визита Путина в Анкару пока неизвестна. В Кремле уточнили, что сообщает о ней своевременно.

Некоторое время назад в ряде турецких СМИ, в частности, в газете Türkiye, появилось сообщение, что Путин может нанести визит 12 февраля, но в администрации президента Турции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошла встреча Путина с главой РАН Красниковым.