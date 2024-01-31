Очередной террор: ВСУ атаковали города ДНР снарядами НАТО

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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В Донецке один из беспилотников сбросил боеприпас прямо на пассажирский автобус.

Националисты сегодня атаковали города ДНР. В Донецке один из беспилотников сбросил боеприпас прямо на пассажирский автобус.

Взрыв разворотил крышу, водитель ранен. Первую помощь ему оказали прохожие, он госпитализирован.

В общей сложности с начала суток ВСУ выпустили по населенным пунктам еще свыше десятка снарядов «натовского» калибра, один из которых попал в многоэтажку. Среди пострадавших от обстрелов — несколько человек, в том числе, девочка-подросток.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ сбегают с позиций и бросают западную технику под Артемовском.