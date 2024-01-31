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Главными кандидатами в итоге могут стать четыре персоны. О ком идет речь?

На выборы президента в России могут в итоге могут выйти четыре кандидата. Такое предположение сделали политологи 31 января на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Вообще то, что мы сейчас видим — это, наверное, говорит нам о том, что в бюллетене уже будет четыре кандидата. Будут ли там другие или нет — это большой очень вопрос <…> Очень тяжело сдавать качественные подписи людям, которые не имеют поддержки со стороны общества или имеют псевдоподдержку где-то в определенных кругах», — сказал Павел Данилин, директор центра политического анализа и член Общественной палаты города Москвы.

Выборы главы государства в 2024 году продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Схема многодневного голосования пришлась по нраву россиянам. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кандидаты Бабурин и Богданов выпали из президентской гонки.