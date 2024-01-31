Оправдала теракты Киева: Пранкеры Лексус и Вован вывели на чистую воду писательницу Улицкую

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Женщина уехала из России и с полной уверенностью утверждает, что украинским террористам можно истреблять ни в чем не повинных людей.

Писательница Людмила Улицкая призналась, что отправляет на Украину гонорары от продажи своих книг в России. Писательница считает, что Киеву давно пора забыть про общую с Москвой историю и культуру. ТАк она разоткровенничалась, полагая, что беседует с Андреем Ермаком — главой офиса Зеленского. На самом деле она разговаривала с пранкерами Вованом и Лексусом.

«Мои гонорары идут на Украину. Сегоднящняя ситуация позволит проложить границы между Украиной и Россией не только в географическом, но и в культурном отношении», — откровенничала Улицкая.

Также, Улицкая заявила, что ее не смущают теракты и диверсии на территории России. По ее словам, у украинских спецслужб есть на это право… Сейчас Улицкая живет в Германии, куда уехала вскоре после начала Специальной военной операции.