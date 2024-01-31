Путин назвал виновных в крушении Ил-76 в Белгородской области

Путин: Ил-76 в Белгородской области был сбит американской системой Patriot

Фото, видео: Следственный комитет РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Глава государства раскрыл результаты проведенной экспертизы.

Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту сбили из системы Patriot американского производства. Об этом сообщил действующий президент и кандидат в президенты РФ Владимир Путин.

По словам Путина, российский самолет в Белгородской области сбили боевики ВСУ. Мотивы их все еще неизвестны, ведь на борту находились 65 пленных украинцев.

По словам президента, в рамках экспертизы удалось установить, что киевский режим для реализации атаки на Ил-76 использовал американскую систему Patriot.

«Самолет точно сбит Patriot. Экспертиза точно установила», — прокомментировал он в рамках своего выступления в Гостином дворе.

Глава государства отметил, что он продолжает настаивать на международном расследовании. По его словам, на место крушения самолета необходимо направить иностранных экспертов.

Ранее 5-tv.ru писал, что показала расшифровка черных ящиков сбитого Ил-76.