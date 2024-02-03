Фото, видео: Instagram* / foto_zhuravleva; 5-tv.ru

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Одно дело — замечать красоту окружающего мира, и совсем другое — уметь ее сохранить.

Фотограф Елена Журавлева пришла в профессию практически случайно — желая запечатлеть на память своих родных и близких, приобрела самый простенький аппарат и начала снимать. Оказалось, у нее талант, который постепенно перерос из увлечения в настоящую профессиональную карьеру. О том, с чем приходится сталкиваться творческому человеку на пути к своей мечте, Елена рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

От нуля до бесконечности

Работа фотографа довольно востребованная, потому что нужны фотосессии и личные, и фотосессии для развития бренда. В настоящее время заработная плата фотографа может очень сильно варьироваться, на самом деле фотограф может зарабатывать от нуля — если он не хочет зарабатывать и боится — и, наверное, практически до бесконечности. Потому что проекты бывают абсолютно разных масштабов и, соответственно, с разными финансами. В настоящее врем\ фотограф может зарабатывать довольно-таки легко от 30 до 60 тысяч рублей в месяц», — считает Елена.

Елена Журавлева отмечает, что в работе фотографа нужно самому заявлять о себе, чтобы быть узнаваемым и востребованным, и самостоятельно нарабатывать связи. А развиваться можно и- и нужно — с помощью социальных сетей, в том числе. А вот иметь агентов или продюсеров, которые должны заниматься продвижением, по мнению Елены, совсем необязательно.

«Очень хорошо работает сарафанное радио. Если ты хорошо делаешь свою работу, радуешь своих клиентов, делаешь красивые фотографии, то, естественно, они тебя рекомендуют своим друзьям, или друзья сами видят то, как ты снимаешь, и обращаются уже к тебе. Поэтому искать какого-то специального агента, я думаю, не стоит», — отмечает фотограф.

При этом очень важно не забывать о самодисциплине. Стоит понимать, что на развитие своего бизнеса — а речь идет уже не только о творчестве, если заниматься этим вплотную — необходимо тратить достаточно времени, и уделять его исключительно съемкам уже не получится. Те же социальные сети нужно обновлять почти ежедневно, демонстрируя не только свою работу, но и себя как личность.

Негатив и как к нему относиться

Правда, стоит быть готовым к тому, что аудитория в соцсетях совершенно разная, и транслирует не только позитив. В таких случаях фотограф советует действовать по наитию, и самому решать, отвечать пользователям либо же промолчать или даже заблокировать. В любом случае, с опытом придет и понимание, что делать в той или иной ситуации.

Тем более, каких-то сложностей все равно избежать не удастся. И далеко не только с посторонними пессимистично настроенными людьми, коих полно на просторах Интернета.

«Такой бич и проблема всех людей, не только фотографов, которые пробуют себя в чем-либо новом. Потому что наши родители росли в такое время, когда было очень важно иметь стабильную работу, работать обязательно где-то, чтобы у тебя была стабильная зарплата, была должность в трудовой книжке — и это было нормой. Сейчас родители тоже считают, что, чтобы ты был успешным, у тебя должна быть стабильная работа и надпись в трудовой книжке. Я думаю, каждый человек, который решался уйти с какой-то своей основной наемной работы и перейти в какое-либо свое любое дело, сталкивался с проблемой, что твоя семья или твои близкие тебя не поддерживают», — говорит Журавлева.

Собеседница отмечает, что у нее самой была подобная история: мать долгое время не одобряла ее выбор профессии, тем более, профильное образование у Елены совсем другое. Как быть в такой ситуации? Да просто делать то, что нравится! Ведь в противном случае придется жить не своей жизнью и делать то, что не нравится.

«Лучше не обращать внимания на это и идти-идти-идти своей дорогой, потому что в какой-то момент, когда твои близкие и знакомые видят, что у тебя получается, они видят результат, и уже относятся к твоему делу серьезно», — объясняет фотограф.

Первые шаги в карьере фотографа

По мнению Елены, в первую очередь для начинающего фотографа важно умение видеть кадр, что возможно и через камеру обычно смартфона. Поэтому здесь стоит говорить не о профессиональном оборудовании, а характеристиках самого человека.

«Надо научиться видеть картинку красивой. Потому что, когда ты начинаешь снимать, ты понимаешь, что не все хорошо смотрится, важно обращать внимание на положение чего-то относительно другого элемента. Сначала нужно сформировать восприятие кадра», — подчеркивает Журавлева.

После Елена советует приобрести уже фотоаппарата, но начинать стоит с максимально простого. Его основная задача — показать настройки и его возможности. Ведь даже самая современная камера — это всего лишь аппаратура, которая ни коим образом не гарантирует, что на выходе получится настоящий профессиональный снимок. Поэтому так важно разобраться в тонкостях и деталях, а не бежать сразу в специализированный магазин за дорогущей оптикой.

«Важно все время практиковаться. В профессии фотографа главное — это практика. Прямо практиковать-практиковать-практиковать», — напоминает Журавлева.

И уже когда фотограф более-менее уверен в своих силах, ему стоит задуматься об остальном оборудовании. Ведь фотоаппарат — это далеко не все, что нужно настоящему профессионалу.

«Во-первых, это — разные объективы. Потому что каждый объектив имеет свои какие-то особенности, характеристики, которые меняются. Например, в определенный момент съемки тебе хорошо подходит такой объектив, а в другой момент — другой. И если у тебя объективы не универсальные, то тебе нужно их менять», — подчеркивает Елена.

Также фотографу обязательно иметь при себе вспышку, а также фильтры и призмы, для создания нужного эффекта — смотря где и в каких условиях проходит съемка. Причем, чем больше опыта у фотографа, тем больше становится его «чемоданчик».

Свои и чужие для фотографа

Елена увлеклась фотографией перед рождением своих детей — подумала просто, как здорово будет делать милые яркие кадры, что останутся на память на долгие годы.

«Все мои первые модели-клиенты были мои дети, моя семья и мои друзья. Это хорошо, чтобы обучиться вот тем принципам, о которых я говорила ранее, то есть правильно видеть кадр, научиться пользоваться настройками… Но, если ты хочешь работать фотографом, очень важно снимать посторонних людей», — уточняет Журавлева.

Здесь очень важно побороть свои страхи, которые так или иначе будут преследовать фотографа в начале пути. Зато съемки разных героев станут очередной ступенькой для профессионального развития, ведь известно, что у каждого из нас — особенная внешность, которая требует уникального подхода, например, работы с определенного ракурса. И, если выбрать его неудачно, то даже объективная красота в кадре куда-то исчезнет, превратившись в нечто совершенно иное. Например, если подбородок придавить к шее — лицо будет казаться более круглым, а если руки прижать к телу — они будто станут крупнее и массивнее.

«Человек видит себя абсолютно по-другому. Поэтому возникают проблемы: человек привык в зеркале видеть себя вот так, а ты даешь ему фотографии, они зеркальные, и человеку не всегда это поначалу нравится. Нужно привыкать. Иногда просто делаешь фотографии, ее отзеркалишь — человеку гораздо комфортнее и приятнее увидеть. Я думаю, у каждого есть некие сложности принятия себя», — говорит фотограф.

Как раз фотосессия, по мнению Елены, является хорошей практикой принятия себя. К тому же, всегда приятно взглянуть на себя со стороны, какую красоту видит в тебе кто-то другой.

Хороший фотограф — это не только красивый кадр

Елена отмечает, что сегодня тех, кто профессионально занимается фотографией, очень много — рынок фактически переполнен. Поэтому при выборе специалиста, например, на какое-то мероприятие, важно не только смотреть на его портфолио, но и самого человека. Ведь, если с ним просто некомфортно, хороших кадров, скорее всего, не получится.

«При выборе фотографа очень-очень важно обращать внимание именно на его человеческую составляющую и насколько он вам импонирует как личность. Его расположение, как он вас расположил к себе, сыграет огромную и очень важную роль на результате в общем. Все люди — очень разные. И к каждому человеку нужен индивидуальный подход», — указывает Журавлева.

Елена отмечает, как важно, чтобы фотограф, зная, что для его клиента это первая фотосессия, должен проговорить, каким должен быть конечный результат. Для скромняг можно начать с некоего минимализма вроде универсальных кадров, так сказать, в рамках знакомства. А кто-то воспринимает съемки как вызов и мечтает попробовать что-то новое и максимально поэкспериментировать.

Что касается примерного ценника услуг профессионального фотографа, по словам Елены, он начинается от абсолютно бесплатных съемок, когда человек на своем клиенте буквально учится ловить кадр, но, само собой, гарантий результата в этом случае нет абсолютно. Если говорить о конкретной сумме — средняя стоимость от трех тысяч рублей в час до, опять-таки, почти бесконечности.

Вопрос вкуса

Журавлева отмечает, что ничего странного или страшного нет в том, если одни кадры их фотосессии нравятся, а другие нет. Какие из них демонстрировать обществу, а какие оставить при себе — сугубо личное дело каждого. Но руководствоваться стоит, в первую очередь, собственными мироощущениями, а не общественным мнением. Ведь, как известно, оно бывает изменчиво, и, в конце концов, всем подряд угодить просто невозможно, поэтому и пытаться не стоит.

«Некоторые люди действительно любят очень сильно заморачиваться по ретуши и вообще менять до неузнаваемости все. Кому это очень сильно нравится — пусть они это делают. У всех разный вкус. Лично я больше за натуральность. Я, конечно же, считаю, что какие-то прыщики и высыпания надо убирать. Менять талию, менять какие-то параметры груди и так далее — я не очень сильно это разделяю. Я считаю, что фотография должна передавать действительно реальную внешность человека», — говорит Елена.

Фотограф признается, что, когда ждала ребенка, делала несколько так называемых беременных фотосессий, и большинство кадров ей «по классике» не нравились. Но это она считает нормальным, равно как и стремление женщин запечатлеть каждое изменение в этот по-настоящему волшебный период.

Успех — это дисциплина

Елена Журавлева — жена и мать двоих детей. Она признается, что порой все успевать одновременно в быту и карьере — совсем непросто. Плюс спорт, который героиня считает неотъемлемой частью своей жизни и который, само собой, требует и времени, и усилий.

«Нужно рано вставать и вести жесткий тайминг дня. У меня все вообще расписано по дню. То есть встаю я в шесть почти всегда. Если я встану позже, я не успею, у меня все продумало. Если я иду в зал — я иду в зал всегда в одно время. Например, в девять утра у меня всегда тренировка. Если ее не будет в девять утра — ее не будет в течение дня, потому что потом у меня что-то другое. Только ведя действительно жесткий тайм-менеджмент, можно успевать действительно все», — рассказывает фотограф.

При этом Журавлева отмечает, что самое главное, по ее мнению, — это инвестиции в себя, ведь именно благодаря этому происходит рост и развитие личности и профессионала. Поэтому, если говорить о карьере, важно постоянно повышать навыки, проходить обучение, мастер-классы. Тут стоит вспомнить старое-доброе правило про пруд и рыбку.

«Когда-то мне казалось, что попасть на страницы глянцевых журналов — это что-то вообще нереальное. Нужно быть каким-то нереально популярным медийным фотографом. Я все время боялась… Первый раз мне написали из одного журнала и предложили у них разместиться. Я так испугалась!» — вспоминает Елена.

После того, как ее впервые напечатали в журнале, Елена регулярно отправляет свои снимки в те или иные издания. Конечно, это поднимает самооценку не только фотографу, но и его клиентам.

Какие еще секреты профессии открыла фотограф Елена Журавлева — смотрите в видео.

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