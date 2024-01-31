МИД России: Москва расценит воровство активов как акт торговой войны

Фото: www.globallookpress.com / Власов Сергей

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Официальный представитель ведомства Мария Захарова считает, что Евросоюз останавливают только последствия.

Москва расценит конфискацию активов со стороны Евросоюза как акт торговой войны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Мы рассматриваем подобные действия не только как банальное воровство, но и как буквально торговую войну, как эскалацию экономической агрессии Запада против нашей страны», — сказала дипломат.

По ее словам, в легальности попыток конфискации средств РФ никто не сомневается, но они станут грубым нарушением международного права. Евросоюз осознает жесткий ответ России, поэтому и не спешит действовать.

«Единственное, что их отодвигает от последнего шага, — это последствия. Они видят, что мы отвечаем, их это, мягко говоря, удручает, и они понимают, что ответ будет чрезвычайно жестким», — заявила Захарова.

В конце 2023 года ЕК сформировала и представила план использования непредвиденных доходов, которые стали поступать после наложения санкций на российские активы и инвестиции в Европе. Пока кроме принятия этого предложения ничего не случилось.

Инициаторы согласились, что нужно копить чрезвычайную прибыль от активов Банка России на отдельных счетах в депозитариях ЕС. И ждать новых предложений ЕК по способам сбора и отправки вырученных за счет ограничений средств по адресу — в Киев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Еврокомиссия признала отсутствие механизма передачи Киеву доходов от активов РФ.