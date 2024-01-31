Жизнь после 126 ударов ножом: что сейчас происходит со школьницей из Химок
Адвокат Дергунова: суд не наказал семью напавшей на одноклассницу в Химках
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
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Девочка не может спать по ночам, но это еще не все последствия.
Год назад, в феврале 2023-го, в одном из лицеев Химок произошла трагедия. Девочка нанесла шестикласснице 126 ножевых ранений.
Сейчас пострадавшая находится не в лучшем состоянии. Ей с родителями даже пришлось переехать в другой район, сообщило издание KP.RU.
Девочка боится оставаться дома одна и спит только с включенным светом. Из-за пережитого у нее начали выпадать волосы, по итогу ее перевели в другую школу.
«Этот год дался нам очень нелегко. Хочется, чтобы дочь как можно быстрее все это забыла», — объяснили родители девочки.
Год назад одна из учениц принесла в лицей семь кухонных ножей. Рамок с металлоискателями в учебном заведении не было, а охрана почти не пользовалась ручным устройством.
Поэтому девочка без проблем пронесла холодное оружие в школу. На одном из уроков подруги отпросились в туалет.
Девочка попросила пострадавшую повернуться к ней спиной. Жертва думала, что это какая-то игра, поэтому она послушалась, а затем одноклассница начала наносить удары.
Пострадавшая притворилась мертвой, чтобы та прекратила свои атаки. Спустя время девочка с ножом вернулась в класс и заявила, что убила подругу.
Учительница вывела других детей, а злоумышленницу заперла в кабинете. Через минуту педагог обнаружила пострадавшую в лужи крови.
Врачи быстро и качественно сработали, поэтому девочку удалось спасти. После происшествия в лицее поставили рамки с металлодетекторами и сменили охрану.
Семье пострадавшей удалось взыскать с учебного заведения восемь с половиной миллионов рублей, но они пока не получили деньги, уточнила адвокат Виктория Дергунова.
При этом семья нападавшей осталась безнаказанной. Дело в том, что уголовная ответственность в России наступает только с 14 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьник пырнул ножом другого учащегося в сельской школе под Пермью.