Кто прав, кто виноват: ищем ответственных при пожаре в многоквартирном доме

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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От кого жильцы пострадавших квартир должны требовать компенсацию?

Если вы столкнулись с пожаром в квартире, важно разобраться, кто будет отвечать за его последствия. Ведь в многоквартирном доме может пострадать сразу несколько квартир. Как определить ответственного, рассказывает издание URA.RU со ссылкой на Роскачество.

Кто виноват?

Для начала нужно определить причину возникновения возгорания. В случае многоквартирного дома ответ неоднозначен. Если пожар произошел из-за действий собственника квартиры, например, из-за сигарет, то виноват сам человек. Но часто бывает и так, что страшное бедствие возникает из-за небрежности управляющей компании, которая не выполняет необходимые ремонтные работы или игнорирует проблемы с электрической сетью. Для подтверждения этих факторов потребуется экспертиза и доказательства.

Пожар может возникнуть и по вине третьих лиц, например, рабочих при ремонте. В таком случае они будут нести ответственность. Важно понимать, что, если источник пожара находится на общедомовой территории, например, на лестничной площадке, ответственность может быть возложена на управляющую компанию, которая должна следить за подобными помещениями, так как они являются общедомовым имуществом.

Кто определяет виновника?

Этим вопросом занимаются органы Государственного пожарного надзора. Сотрудники надзора приезжают на место возгорания и записывают подробную информацию о времени, адресе, пострадавших и поврежденном имуществе. Также они должны выяснить возможные причины возгорания и опросить свидетелей и участников.

Кто платит за ущерб?

Согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ, ответственность несут те лица, по вине которых пострадало имущество. Например, если пожар произошел по вине арендатора, то он должен будет оплатить ущерб, так как собственник не имел доступа в квартиру. Но, если собственник виноват, например, из-за неисправной техники, то он несет ответственность.

Если пострадали соседи

Соседи имеют право на компенсацию убытков и расходов от чужого пожара. Если соседние квартиры пострадали во время тушения пожара, то компенсацию должен выплачивать виновник пожара, за исключением случаев, когда вред был причинен сотрудниками МЧС по ошибке.

Если ваши права нарушены

Проблема с невыплатой компенсации часто возникает. Пострадавшие имеют право обратиться в суд. Важно предоставить доказательства своей невиновности. В случаях, когда трудно доказать свою невиновность, например, из-за дефектов проводки, стоит настаивать на ее отсутствии и не оплачивать ущерб, который был причинен пожаром. Управляющая компания обязана компенсировать ущерб и произвести ремонт, если она не справилась со своими обязанностями.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мощный пожар вспыхнул на обувном складе под Владимиром.