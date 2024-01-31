Лидирующий кандидат: как Европа готовится к возможной победе Трампа в выборах

WSJ: в ЕС хотят увеличить расходы на оборону при победе Трампа на выборах

Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza

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Договорились ли европейские чиновники о дальнейших действиях при таком стечении обстоятельств?

В Европейском союза стали обдумывать возможность увеличения расходов на оборону. Эти мысли связаны с возможным возвращением Дональда Трампа к власти в Соединенных Штатах. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что такие размышления появились из-за позиции Трампа, который называл недостаточными расходы стран ЕС на оборону, а спонсорство Штатами Североатлантического альянса — чрезмерными.

При этом европейские чиновники учитывают, что Трамп является лидирующим кандидатом в президентской гонке. Он представляет Республиканскую партию, а ведь именно связанные с экс-лидером США республиканцы и блокируют в Конгрессе выделение Украине новых пакетов помощи.

Вот и получается, что в Евросоюзе уже начали готовиться к вероятным изменениям в Белом доме, но договориться о дальнейших действиях не могут.

До этого Дональд Трамп заявлял, что если бы пошел на второй президентский срок, то не допустил бы начала конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, а также держал бы руку на пульсе с эскалацией между КНДР и Южной Кореей, как заявил экс-президент. Он считает, что ладит с другими мировыми лидерами гораздо лучше, чем Байден.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. О желании вновь оказаться в кресле главы государства заявили в том числе и Байден, и Трамп. В Евросоюзе уже начинают переживать, что последний кандидат после возможного избрания развалит НАТО. Почему Европа предполагает такой сценарий — читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер Венгрии Виктор Орбан назвал того, кто может остановить конфликт на Украине.