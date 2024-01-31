Сдал позиции: стало известно, когда Карл III покинет престол

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Неужели британский король обратил внимание на свою датскую коллегу Маргрете? Она в начале января отреклась от трона в пользу сына.

Многие британцы, да и сам король Карл III были уверены, что он проведет на троне еще много лет, но самочувствие монарха резко ухудшилось. А еще происходящие в мире события все чаще заставляют Карла задуматься о сложении полномочий. Об этом сообщил проработавший при королевском дворце почти десять лет Пол Баррелл. На его слова обратило внимание издание 7Дней.ru.

Мужчина был дворецким еще при принцессе Диане. По его словам, при коронации Карл даже не задумывался об отказе от престола. Сейчас же он сдал свои позиции. Причины могут быть в возрасте и напряжении, пришедшем вместе с королевскими обязанностями.

Кроме того монарх недавно перенес операцию на простате, после которой понял — его физические возможности уже не те.

Триггером также могла стать и королева Дании Маргрете. Она отказалась от власти и уступила место своему сыну. Сейчас экс-правительница чувствует себя отлично, а народ доволен молодым приемником. Эта история могла натолкнуть Карла на раздумия, ведь он может передать престол в руки своего сына Уильяма, который пользуется популярностью у британцев.

Инсайдер заметил, что 75-летний Карл очень долго короны, поэтому он не будет отказываться от власти прямо сейчас. Если это и случится, то в ближайшие лет десять, считает он.

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