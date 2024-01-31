«При определенной позе»: терапевт рассказал о главных причинах головной боли

Фото: www.globallookpress.com / Noel Hendrickson

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Неприятные ощущения могут быть связаны с настроением и другими причинами, о которых вы даже не догадывались.

От головной боли страдает практически каждый человек — кто-то чаще, кто-то реже. С чем могут быть связаны неприятные ощущения и в чем могут скрываться главные причины, рассказал терапевт Талдомской больницы Алексей Русаков изданию NEWS.ru.

Врач отметил, головные боли зачастую появляются у обладателей застарелых шрамов на черепе. Проблема в этом случае — в нарушении оттока лимфы и крови от головного мозга.

«Первая причина: если в анамнезе есть переломы, порезы, если есть, например, шрамы на черепе, из-за чего какая-то кость на черепе скручена, из-за чего натянуты связка между костями черепа и надкостница — пленка, покрывающая саму кость черепа. Если со шрамом не работали — это одна из причин, почему при определенной позе в длительном нахождении болит голова», — объяснил эксперт.

Структурная травма не позволяет диафрагме полноценно дышать, поэтому кровь и лимфа со временем сгущаются и плохо оттекают от головы. Внутричерепное и внутриглазное давление повышается, и голова начинает болеть.

Медик подчеркнул, что вторая популярная причина — это эмоциональное состояние человека, которое влияет непосредственно на здоровье организма. Например, боли могут появляться из-за злости или усталости. В режиме отсутствия отдыха в мозге происходит лимфостаз, он становится «отечным».

«Есть эмоциональная причина — когда человек злится. Злость — когда с правой стороны диафрагма не дышит, нарушается лимфодренаж справа, а у нас голова дренируется параллельно печени, если она не дренируется, идет лимфатический застой на уровне головы, у человека может болеть голова», — сообщает терапевт.

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