Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки о российской армии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin

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Свои подписи в пользу принятия документа поставили 395 депутатов.

Депутаты Государственной думы приняли закон, предусматривающий введение в Уголовный кодекс РФ возможности конфискации имущества за распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России.

Такс документа обнародован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности. За принятие законопроекта проголосовали 395 депутатов.

Документ вносит изменения в статью 104.1 УК России и расширяет перечень преступлений, по которым возможна конфискация имущества. К ним отнесли не только фейки об армии РФ, но и ст. 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Речь идет о преступлениях, совершенных в корыстных целях.

Разработали законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о ВС России в середине января. Согласно документу, под конфискацию подпадают деньги, ценности или другое имущество, которое нарушитель использует для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда пойдут деньги с конфискованного имущества за фейки о ВС РФ.