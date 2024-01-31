Два штурмовика ВС РФ в одиночку захватили опорные пункты ВСУ

Фото, видео: Река Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Они сумели уничтожить целый вражеский отряд.

С такой поддержкой с воздуха гораздо легче работать штурмовым группам. Когда противник виден как ладони, но все равно не собирается сдаваться — шансов ему уже не оставляют. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин с передовых позиций.

Взрыв гранаты, после прямое попадание FPV-дрона, вновь бросок. Рядом с блиндажом ВСУ двое наших солдат, штурмуют укрепление.

Перед атакой противнику предложили сдаться — прокричали требование несколько раз громко и разборчиво, но в ответ получили только автоматную очередь. Врага пришлось добивать.

«Закинули гранату первую, они отстреливались. Вторую закидываем — отстрел. Стреляли по стенке с левой стороны. Мы делаем прострелы, предлагаем сдаться», — рассказали бойцы.

Кадры штурма пересматриваем вместе с его участниками. Бойцы с позывными «Батя» и «Феникс» — фактически новобранцы — на фронте они с начала января. Буднично рассказывают, как командир поставил задачу, а они пошли и вдвоем взяли два опорника.

«Старт, пошли перебежками. Расстояние десять метров держали. Заняли позиции, отработали», — рассказали бойцы.

Захват был четко спланирован. Перед выходом бойцы уничтожили два дрона-наблюдателя ВСУ, когда третий не прилетел, пошли в атаку.

«В первом — три, во втором — два. Это очень хорошие укрепленные блиндажи, там в два-три наката бревна, Г-образные коридоры, комната, кровать», — рассказали российские военнослужащие.

Во втором укреплении стены были в бетоне. Бойцы рассказывают, позиции нужно было уничтожить, потому что именно там располагался пулеметчик, который не давал подразделению спокойно возвращаться в тыл после атак. В итоге проблема решена, блиндажи заняты. А противник еще два дня пытался понять, что произошло.

«Под утро начали приходить. В начале двое, смена пришла, мы их положили. Потом еще один. И потом еще один заходит, они как к себе домой», — заметил боец.

Когда поняли, пытались отбить, но безуспешно. В одном подразделении «Батя» и «Феникс» служат с первых дней. Одному уже 61 год, второму — 39 лет. Военное дело осваивают быстро. Много времени проводят на полигонах.

Очередной этап штурма траншеи. По легенде, внутри находится враг. Он должен понять, что его пытаются штурмовать. Ему предложат сдаться, а уже после, в зависимости от ответа, продолжат. Позицию меняют каждый 15-20 секунд, двигаются быстро, чтобы враг не мог понять, где его цель.