Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Российское оружие не оставило противнику даже шансов.

ВСУ потеряли сразу несколько огневых точек в районе поселка Спорное в ДНР. На кадрах от Минобороны видно, как беспилотники по наводке разведчиков разбивают позиции противника, который окопался в районе населенного пункта.

Благодаря мастерству наших операторов, FPV-дроны перемещаются по непредсказуемой траектории и залетают прямо в опорники. И маскировка националистам не помогает.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский «Ланцет» впервые уничтожил немецкую САУ PZH 200 в зоне СВО.