Кандидаты Бабурин и Богданов выпали из президентской гонки

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Тем временем Борис Надеждин предоставил ЦИК необходимые документы и подписи.

Центризбирком (ЦИК) признал председателя партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина утратившим статус кандидата на должность президента России. Накануне он заявил, что прекращает участие в выборах.

О выходе из президентской гонки сообщил также Андрей Богданов. Основатель «Российской партии свободы и справедливости» написал соответствующее заявление.

И сегодня документы и подписи с свою поддержку сдал в Центризбирком выдвиженец от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин. ЦИК пока не рассматривал их на предмет нарушения закона.

Как ранее отмечали в ЦИК, выборы главы государства в 2024 году продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Схема многодневного голосования пришлась по нраву россиянам. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Баташев заявил о снятии кандидатуры с выборов президента РФ.