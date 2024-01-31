Жуткие последствия: в Секторе Газа разрушено более половины зданий

Фото, видео: Reuters / AMIR COHEN; 5-tv.ru

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Армия обороны Израиля призналась в затоплении туннелей ХАМАС.

Половина Сектора Газа — сплошные руины. И это результат военной операции Израиля. СМИ публикуют шокирующие снимки со спутника. По всему анклаву было повреждено или полностью уничтожено около 150 тысяч домов. Это больше половины всех зданий. Больше всего пострадали северная и центральная части региона, а на юге образовались целые палаточные города.

Тем временем в ЦАХАЛ признались, что сейчас затапливают туннели ХАМАС. С помощью системы труб и насосов они закачивают воду в подземные ходы, чтобы уничтожить инфраструктуру боевиков.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал проведение операции «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер оппозиции Израиля призвал пересмотреть отношения с Россией.