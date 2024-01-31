В РУСАДА ответили на отстранение фигуристки Валиевой

У РУСАДА нет полномочий для расследования в отношении окружения Валиевой

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Гендиректор агентства Логинова также заявила о сотрудничестве с WADA в этом деле.

У Российского антидопингового агентства недостаточно полномочий для проведения расследования в отношении окружения фигуристки Камилы Валиевой. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

«РУСАДА не обладает функционалом правоохранительных органов, не может проводить оперативно-разыскные мероприятия… К сожалению, в большинстве случаев наше расследование ограничено добровольным участием и анализом собранной информации», — сказала она.

Логинова добавила, что агентство провело расследование в отношении персонала Валиевой в рамках своих полномочий. Однако, считает она, у антидопинговых организаций не всегда достаточно прав для доказательства причастности окружения спортсменов к фактам употребления ими допинга.

Несмотря на эти сложности, подчеркнула Логинова, РУСАДА готово сотрудничать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в расследовании, которое, вероятно, будет возобновлено после изучения решения CAS.

Гендиректор РУСАДА вместе с тем заявила, что соучастник или инициатор приема запрещенной субстанции Валиевой должен понести наказание, вплоть до уголовной ответственности.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву от участия в соревнованиях сроком на четыре года после допингового скандала. Дача начала отстранения 17-летней чемпионки — 25 декабря 2021 года, а это означает, что она будет лишена девяти титулов, что успела завоевать за это время.

CAS счел, что Камила Валиева нарушила антидопинговые правила. По заключениям инстанции, спортсменка якобы принимала запрещенный препарат триметазидин во время Олимпиады в Пекине. Известно, что лекарства с содержанием этого вещества вынужден был пить дедушка фигуристки после перенесенной операции на сердце. Посольство РФ в США уже ответило на дисквалификацию Валиевой.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигурист Александр Галлямов ответил на лишение команды РФ олимпийского золота.