Депортированный Лева* «Би-2» прилетел из Таиланда в Израиль
Солит «Би-2» Лева* прилетел в Израиль
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev
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Известно ли что-нибудь о местонахождении других участников группы?
Солит рок-группы «Би-2» Лева* (Егор Бортник*) прилетел из Таиланда в Израиль. Об этом 5-tv.ru сообщил представитель израильского министерства иностранных дел.
С прессой депортированный артист общаться отказался. Как он объяснил: до того момента, пока его коллег по группе не освободят в Таиланде. После нарушения законодательства несколько участников «Би-2» все еще находятся под присмотром полиции.
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Музыканты были задержаны на Пхукете 25 января после проведения концерта без разрешения на работу. Все это время они ждали депортацию из страны. Музыкальный коллектив оштрафовали и предписали покинуть Таиланд в кратчайшие сроки.
Ранее 5-tv.ru депортированный из Таиланда Лева из «Би-2» вылетел в Израиль. Остальные участники группы в тот момент находились еще в тюрьме.
* — признан иноагентом в РФ