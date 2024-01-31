«Та самая агония»: МИД отреагировал на слухи об отставке Залужного

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine President's Office

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Дипломат напомнила, что однажды Зеленский поменял свою команду, пришедшую с ним к власти.

Распространяющиеся сообщения об отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ указывают на агонию властей Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Spuntik.

«Это очевидно для меня: это та самая агония. Это полный распад, уже окончательный распад государственности — как рычагов управления, так и всей системы управления», — сказала она.

Дипломат добавила, что системы управления на Украине нет. Сейчас от былой украинской демократии осталась лишь куча, в которую поставляют очередные подачки. Захарова также напомнила, как президент Незалежной Владимир Зеленский однажды поменял свою команду, которая пришла с ним к власти.

«Они самоуничтожают друг друга, и в этом деле пойдут до конца», — подчеркнула дипломат.

Споры об отставке Залужного звучат последние несколько месяцев. Об этом заговорили после провала летнего контрнаступления ВСУ. При этом главком ВСУ очень популярен на Украине, а ему самому приписывают президентские амбиции.

Кадровые перестановки? Залужный ответил фотографией на слухи об отставке

Сегодня, 31 января, стало известно, что Зеленский на самом деле уволил Залужного. Однако под давлением со стороны Запада, а также военных был вынужден отменить свой же указ. На должность главкома ВСУ уже отказались начальник ГУР Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве началась паника из-за «увольнения» Залужного.