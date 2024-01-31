Стоп машина: на Курской АЭС заглушили второй энергоблок, проработавший 45 лет

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Событие стало знаковым для модернизации российской энергосистемы.

На Курской АЭС, крупнейшей на юго-западе страны, вывели из эксплуатации второй энергоблок. Он успешно отработал около полувека. Теперь ему на смену придут новые, еще более надежные. Их возводят неподалеку в рамках программы модернизации предприятия. Как останавливали реактор, увидел корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

«Заглушить реактор второго блока. Повернуть ключ. Мощность снижается», — резюмируют работники объекта.

Отключение энергоблока на АЭС схоже с аварией. Гудят сирены, а у щита управления от пульта к пульту перебегает начальник смены. Как и при ЧП. Со стороны кажется, будто что-то идет не по плану.

На деле же отключать энергоблок атомщикам приходится часто при его модернизации или техобслуживании. Но сегодня для всей команды второго энергоблока Курской АЭС особенная ночь.

Зеленые клетки постепенно перекрашиваются в красный. Так заканчивается жизнь и срок службы второго энергоблока Курской атомной электростанции.

Второй энергоблок проработал 45 лет. Благодаря ему в Курской области загоралась каждая пятая лампочка. Атомщики же к энергоблоку относятся, как к живому.

«Это как вот друг, человек, а может, даже ребенок, которого взрастили. Он все знает, с ним ничего не надо делать. Пора расставаться», — отметил заместитель главного инженера Курской АЭС Александр Ивлев.

Отец Полины Семеновой проработал на втором энергоблоке Курской АЭС 35 лет. Год назад Сергея Елкина не стало. Дочь атомщика впервые видит рабочее место отца, о котором раньше слышала только по рассказам.

«Станция для него была на первом месте. Где-то наравне с семьей. Для него это было очень важно. Это личная история, история нашей семьи. Для меня находиться здесь важно и немного страшно», — призналась психолог Курской АЭС Полина Семенова.

Курскую АЭС постепенно выводят из эксплуатации. Два из четырех энергоблоков уже отключены.

Уходят в историю и «золотые коридоры». Так называют проходы, соединяющие энергоблоки, сами атомщики. А все из-за золотистого свечения металла, который использовали для лучшей обработки стен от радиации.

Но команда второго энергоблока еще побывает в коридорах станции. Впереди у атомщиков выгрузка отработавшего ядерного топлива. Этот этап займет почти два года.

«В течение 2025 года мы полностью выгрузим топливо. Топливо посвежее будем использовать на третьем и четвертом энергоблоках. Это нормальный хозяйский метод», — объяснил главный инженер Курской АЭС Андрей Щеголев.

Рядом с первой станцией строят вторую. АЭС-2 на четверть мощнее. В ней новые модели энергоблоков. Вместо стандартных 30 они прослужат минимум 60 лет. И станут не только источником энергии для Курской области, но и будущим для всей атомной промышленности России.