С уважением к прошлому: НМГ запускает кластер документального производства

Фото: Пресс-служба ЗАО «НМГ»

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Новое подразделение уже запланировало выпуск порядка 100 проектов до конца года.

Национальная Медиа Группа (НМГ) сообщает о создании НМГ ДОК — кластера, который займется производством документального контента для ТВ- и онлайн-платформ. В медиахолдинге отмечают, что опыт создания высокорейтингового игрового контента открыл перспективную возможность масштабирования этой экспертизы и на рынок производства документальных фильмов.

Уже известно, кто будет руководить новым кластером: возглавит его лауреат Премии правительства РФ в области СМИ Юлия Засько, куратором станет заместитель гендиректора НМГ Владимир Тюлин, а за непосредственным производством контента будут следить телепродюсеры Михаил Тукмачев и Екатерина Авалиани.

НМГ ДОК намерен выпускать контент, который будет проходить глубокую историческую и экспертную проработку, а также совмещать в себе игровое и документальное кино. Только до конца 2024 года кластер запланировал выпуск уже 100 проектов. Среди первых их них — документальные фильмы о российском императоре Александре III, великом ученом Дмитрии Менделееве, легендарном мореплавателе Христофоре Колумбе и жестоком маньяке из СССР «Фишере».

Для создания документальных фильмов будут привлечены многие известные личности из мира кино, в том числе режиссер Федор Бондарчук и актеры Вадим Демчог, Алексей Нилов и многие другие. А главная цель, которую ставит перед собой НМГ ДОК — популяризировать науку и историю среди российского зрителя. Тем более востребованность документальных фильмов растет среди населения, отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

«Формирование НМГ ДОК отвечает как возникшим бизнес-возможностям, так и миссии компании передавать актуальную картину мира с уважением к прошлому, ответственностью перед настоящим и заботой о будущем», — прокомментировала она.

Светлана Баланова добавила, что НМГ ДОК откроет новые возможности для талантливых теле- и кинодокументалистов страны и претендует на звание ведущего заказчика и дистрибутора документального продукта на отечественном рынке. Ожидается, что продукты кластера будут распространяться не только внутри периметра каналов и платформ Национальной Медиа Группы, но и будут доступны для других участников отрасли.