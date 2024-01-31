Нелетные условия: масштабные забастовки пройдут в аэропортах Германии
Профсоюз в Германии призвал сотрудников аэропортов к забастовке из-за зарплат
Фото, видео: Reuters / LOUISA OFF; 5-tv.ru
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Один из крупнейших профсоюзов призвал сотрудников безопасности авиационной отрасли к стачке. Что требуют участники акции?
Над Германией закроется небо — в стране готовятся к масштабным забастовкам в аэропортах. Один из крупнейших профсоюзов призвал сотрудников безопасности авиационной отрасли к стачке 1 февраля.
Ожидается, что к акции присоединятся около 25 тысяч человек. Это приведет к коллапсу в транспортной системе.
В связи с забастовкой все вылеты из Берлина в четверг не состоятся, а во Франкфурте могут отменить свыше полутора тысячи рейсов.
По планам, стачка пройдет с утра и до полуночи и затронет все крупнейшие аэропорты страны. Как часто бывает — нынешний протест из-за денег. Профсоюз требует повышения почасовой оплаты и надбавок за сверхурочную работу.
Ранее 5-tv.ru писал, что несколько крупных предприятий в Финляндии планировали остановить свою работу из-за двухдневной забастовки. Причиной стали действия правительства страны, которое собирается провести реформу рынка труда.