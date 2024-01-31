«Баб здесь больше, не отдадим мужика»: украинки набросились на военкома в Одессе

Фото: www.globallookpress.com / Michal Burza

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Дамы яро отстаивали единственного мужчину в машине, пока боевик обвинял их мужей в уклонении. Чем закончился конфликт?

В Одессе женщины-пассажиры устроили перепалку с украинским военкомом, который остановил автобус для проверки, где находился один мужчина. Видео распространил Telegram-канал «Типичная Одесса».

На кадрах мужчина в военной форме стоит в автобусе с открытой дверью. Женщины стали ругаться, чтобы тот уходил.

«Дети маленькие в маршрутке, держат целую маршрутку, не понятно, кто и зачем. Баб здесь больше, не отдадут мужика, выходите давайте», — возмутилась одна из женщин.

В ответ на это военком заявил, что сам полгода воевал, чего не скажешь о мужчине, который находился в салоне автобуса. Тогда женщины сказали, что на Украине «все добровольно» и потребовали разговаривать с ними на украинском языке. Военком в ответ возмутился общению с ним на русском, но украинки заявили о своем праве на это, тогда как этот мужчина является «государственном лицом».

После этого военком обвинил мужей этих женщин, пытающихся спрятаться у них «под юбками», но те яро отстаивали свою позицию, что не отдадут никого. Потом обстановка накалилась из-за попытки одной дамы, которая стала защищать боевика.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине хотят ужесточить мобилизацию. В Верховную раду внесли новую версию законопроекта о правилах мобилизации.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.