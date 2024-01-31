Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Псковской областью

Фото: dpa / picture-alliance / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

ВСУ выпустили дрон в ночь на 31 января.

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима в ночь на 31 января совершить террористическую атаку по объектам в РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил на «Уралтрансмаше» в Екатеринбурге выполнение ГОЗ по производству самоходок, вроде 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация» и других.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.