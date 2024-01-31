Гости «голой вечеринки» Ивлеевой постепенно возвращаются на сцену

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Сколько концертов запланировано у оскандалившихся звезд?

Скандальная вечеринка прогремела ночь с 20 на 21 декабря прошлого года в одном из столичных клубов. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду «almost naked» — минимум одежды.

После участия в «голой» вечеринке несладко пришлось всем ее участникам. В отношении многих были начаты проверки. Однако серьезнее ударило по их карманам то, что звезд начали «отменять» прямо перед Новым годом. Они могли бы заработать на корпоративах и праздничных концертах миллионы рублей, однако контракты с ними были разорваны.

Однако звезды, посетившие «голую вечеринку», пытаются вернуться к концертной деятельности. Об этом в новом материале сообщили «Известия».

У Димы Билана запланированы два концерта в московском Crocus City Hall. Выступления пройдут 14 и 15 февраля. Информацию о мероприятиях подтвердили представители площадки. После этого артист отправится в небольшой тур по городам России. На новогодних праздниках музыкант посетил ДНР. Он пожертвовал деньги приюту для животных, а также пообщался с местными жителями.

Несколько концертов на весну запланированы и у Лолиты Милявской. Исполнительница посетит Екатеринбург, Курган, Томск, Иркутск, а также ряд других городов. За прошедшее после скандальной тусовки время артистка также успела заняться благотворительностью.

«Организатор не отказывался, никто не говорил запрещать концерт Лолиты. Договор у нас заключен, мы, со своей стороны, его расторгать не собираемся», — отметили представители одной из площадок.

Также запланирован концерт и у рэпера Джигана. Артист выйдет на сцену клуба «Заварка» 8 марта. Но, как отметил его менеджер, это будет не сольное выступление, а клаб-шоу. Других планов у Джиги пока нет.

Также лишь одно выступление в концертном графике Натальи Чистяковой-Ионово, известной под псевдонимом Глюк’oZa. Она должна спеть 6 апреля на площадке MTC Live Arena. Однако ее появление пока под вопросом. Дело в том, что продюсер Максим Фадеев оказался настолько недоволен поведением своей протеже, что решил перезапустить проект, но уже без участия звезды.

А вот больше всех пострадал Филипп Киркоров. У него отменилось выступление в МХАТ имени Горького, а также несколько концертов. Кроме того, его вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все». Концертные площадки пока затрудняются ответить на вопросы о его появлении на сцене.

«Билеты не продаются»: почему в Омске отменили концерт Лолиты

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд зарегистрировал третий иск к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой и компании МТС. С них требуют компенсацию в размере миллиарда рублей.