Фото: AP / ТАСС

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Киев планировал обвинить Россию в крушении самолета с украинскими пленными.

Киев серьезно просчитался, приняв решение сбить российский Ил-76 с украинскими пленными на борту в Белгородской области. План обвинить Москву в этом преступлении и запугать своих же соотечественников не сработал. Такое мнение в интервью с корреспондентом РИА Новости высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, с той же целью и сейчас Украина продолжает наносить удары по своим территориям.

«Задумка просто не удалась, она просто-напросто сорвалась. А они хотели обвинить Россию, что сами сбили свой самолет… Одна версия была. Потом начали говорить, что там были ракеты. Потом начали говорить, что это не мы вообще, ну и так далее. То есть заврались до такой степени, что уже сами не знают, как из такой ситуации выпутаться», — сказал Сальдо.

Как отметил губернатор, нежелание украинцев воевать очевидно. Именно поэтому администрация Зеленского раздувает угрозу, якобы нависшую над населением. По данным главы Херсонской области, представители киевского режима скрыли практически всю информацию о крушении Ил-76 от рядовых граждан.

В России об инциденте известно очень много, подчеркнул Сальдо. Украинцы же не имеют доступа к этим данным, в медиа ситуация не освещается. Пресса в стране подконтрольна властям, и в эфир выходит только одобренная свыше, выгодная информация. То же происходит и в информационных агентствах западных стран. О неудобном для проукраинской риторики событии предпочитают молчать, о нем постарались поскорее забыть.

Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна, сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) находились 65 украинских пленных, их везли на обмен. Кроме того, их сопровождали три офицера ВС РФ и шесть членов экипажа. Все погибли. Президент Владимир Путин заявил, то разведка Киева знала, кто летел этим рейсов, но все равно приказ нанести удар был отдан.

Как отметил российский лидер, не имеет значения, при каких обстоятельствах была совершена атака — по ошибке или преднамеренно. В любом случае это преступление, подчеркнул Путин. Улики говорят, что сработала система ПВО производства Франции или США. Украинские СМИ сразу после крушения сообщали, что судно сбили ВСУ, но вскоре удалили все публикации. Позже прозвучало косвенное признание: в ГУР снова обвиняли Россию — якобы не было предупреждения о пролете Ил-76.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что показала расшифровка черных ящиков сбитого самолета.