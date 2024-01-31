Германия подняла истребители из-за российского военного самолета

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Немецкая сторона утверждает, что борт летел с выключенным транспондером.

Для сопровождения российского военного самолета Ил-20М Германия подняла в воздух собственные истребители Eurofighter. Об этом сообщила пресс-служба немецких ВВС.

«Наши силы немедленного реагирования 71-й тактической эскадрильи были подняты из Лаге, обнаружили российский военный самолет в международном воздушном пространстве вблизи острова Рюген», — отмечается в публикации.

По их утверждению, российский самолет летел с выключенным транспондером. Eurofighter сопровождали Ил-20М до того, как он «повернул обратно на восток».

Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что все полеты самолетов ВКС страны выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Южной Корее разбился американский истребитель F-16. Известно, что истребитель упал в Желтое море после взлета с авиабазы Кунсан. Пилот успел катапультироваться. Однако, что стало причиной крушения, остается неизвестным.