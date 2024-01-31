Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Alexandra Fechete; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Некоторым голливудским звездам возраст не мешает продолжать род. Но задумываются ли они, что их наследники могут потерять родителя слишком рано?

Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Эдди Мерфи. Этих и других американских актеров объединяет одно — все они стали отцами в преклонном возрасте. Новый тренд набирает популярность в Голливуде и уже стал поводом для многочисленных пересудов. Почему поклонников шокируют сообщения о новоявленных пожилых папах? И каково это — быть поздним ребенком для самих звездных детей? В этом вопросе разбиралась корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Тот случай, когда взрослым возраст не помеха. 80-летний Роберт Де Ниро показал фотографию своей новорожденной дочки Джии. Мамой стала его новая подруга, тренер по боевым искусствам — 45-летняя Тиффани Чен. Больше всего поклонников шокировала новость, что беременность была запланирована.

«Я — 80-летний отец, и это здорово. Все, что меня занимает или беспокоит, просто исчезает, когда я смотрю на нее. Так что это само по себе, вы знаете, замечательно. Она очень мило смотрит на меня. Я хочу быть рядом как можно дольше, чтобы наслаждаться этим, наслаждаться ею», — говорил Роберт Де Ниро.

Океан страстей у опасного мафиози и обаятельного пенсионера Роберто Де Ниро бушует не только на съемочной площадке, но и в личной жизни. Чем старше становится актер, тем моложе избранницы. Всего у звезды Голливуда семь детей от разных женщин.

«Сейчас я более осознанный: чем старше ты становишься, тем лучше понимаешь определенные вещи. Ты узнаешь, как справляться с теми или иными трудностями, как поступать правильнее», — признавался актер.

Лавры самого почтенного по возрасту отца у Роберта Де Ниро отобрал Аль Пачино. Стал папой в 83. Дьявол в обличии человека, грабитель банка и владелец казино попался в объятия 29-летней Нуры Альфаллах. Ее называют охотницей «за миллионерами в возрасте». Для звезды появление на свет четвертого ребенка стало настоящим шоком. Пара рассталась, а Аль Пачино теперь придется ежемесячно выплачивать 30 тысяч долларов. Старые родители рано или поздно умрут и не смогут присутствовать на важных этапах жизни ребенка. Аль Пачино вряд ли застанет выпускной своего ребенка из университета.

Отцовство в преклонном возрасте стало настоящим трендом в мире Голливуда. Десять детей и вечные скандалы преследуют и Эдди Мерфи. В 59 лет он стал и дедушкой, и отцом.

«У меня пятимесячная внучка и десятимесячный сын! Это делает меня чертовски крутым парнем!» — говорил знаменитость.

Ведущие американских ток-шоу не упускают возможности перемыть косточки звездам кинематографа. Но больше всего винят даже не актеров, которые не прочь вспомнить молодость, а женщин, которые из-за денег, славы и звездной фамилии обрекают своих детей жить без отца.